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Aktüel

Düzce Belediyesi maske üretimine hafta sonu da devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Kültür Merkezi’nde oluşturulan Maske Dikim Atölyesi’nde maske üretimini gönüllülerin katılımı ile hafta sonu devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:51:47 -
Düzce Belediyesi maske üretimine hafta sonu da devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Kültür Merkezi’nde oluşturulan Maske Dikim Atölyesi’nde maske üretimini gönüllülerin katılımı ile hafta sonu devam ediyor.


Günde 10 bin maske üretimi yapan Düzce Belediyesi, vatandaşların maskesiz kalmaması için üretimini de hafta sonu olmasına rağmen sürdürüyor. Gönüllülerin katılımı ile Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde oluşturulan Maske Dikim Atölyesi’nde üretim devam ediyor. Bir yandan dikim yapılırken, bir yandan da paketleme çalışmaları yapılıyor. Ekiplerden alınan bilgilere göre günlük 10 bin maskenin muhtarlar vasıtası ile vatandaşlara dağıtımı yapılırken, üretimin ilerleyen günlerde 15 bine çıkması bekleniyor.

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