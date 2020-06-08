Düzce Belediyesi gece gündüz temizlik yapıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında temizlik işlemlerini gece gündüz sürdürüyor.

Korona virüs salgını sonrasında Düzce Belediyesi, kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına tüm hızı ile devam ederken, sokaklarda da çöp oluşmaması içinde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kültür Mahallesi bölgesinde didik didik çöpleri temizlerken, İstanbul Caddesi üzerinde de temizlik çalışması yaptı. Gündüz ayrı çalışma yapan ekipler, gece de vardiya sistemi ile temizliğini sürdürüyor.