  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce Belediyesi gece gündüz temizlik yapıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında temizlik işlemlerini gece gündüz sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:51:47 -
Düzce Belediyesi gece gündüz temizlik yapıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında temizlik işlemlerini gece gündüz sürdürüyor.


Korona virüs salgını sonrasında Düzce Belediyesi, kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına tüm hızı ile devam ederken, sokaklarda da çöp oluşmaması içinde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kültür Mahallesi bölgesinde didik didik çöpleri temizlerken, İstanbul Caddesi üzerinde de temizlik çalışması yaptı. Gündüz ayrı çalışma yapan ekipler, gece de vardiya sistemi ile temizliğini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı