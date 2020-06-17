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Düzce Bahçeşehir Kolejinde tüm hazırlıklar tamam

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı öncesinde Düzce Bahçeşehir Koleji Kampüsünde Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:52:47 -
Düzce Bahçeşehir Kolejinde tüm hazırlıklar tamam

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı öncesinde Düzce Bahçeşehir Koleji Kampüsünde Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm hazırlıklar tamamlandı.


Hafta sonu ülke genelinde binlerce öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı(LGS) öncesinde okullarda korona virüs salgını ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Düzce’de eğitim öğretim çalışmalarını salgında da durdurmayan Düzce Bahçeşehir Koleji de okulda korona virüs ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Okul içerisinde sosyal mesafe alanları oluşturuldu. Tüm sınıfların girişine el dezenfektanları yerleştirilirken, sıralarda sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi. Okula girişlerde de sosyal mesafe alanları oluşturulurken, okula girecek herkesin ateşleri ölçülecek.

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