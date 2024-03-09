Düzbağ Barajı için geri sayım başladı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Melen Projesi’nden sonra Türkiye’nin 2’nci büyük içme suyu projesi olan ve Gaziantep’in 2050 yılına kadar su sıkıntısını ortadan kaldıran Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin devamı niteliğinde Düzbağ Barajı yapılacak.

Belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı olacak Düzbağ Barajı, 191 metre yüksekliğinde 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak. Yüzde 100 cazibeyle gelecek suyla yılda 1,5 milyar TL enerji tasarruf sağlanacak, Proje tamamlandığında Gaziantep, büyükşehirler arasında en ucuz suyu içecek.





DÜZBAĞ İSALE HATTI İLE PROJENİN İKİNCİ KISMI TAMAMLANMIŞTI

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyundan faydalanan Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin ilk etabı için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Döşenen 2,6 metre çaplı borular Türkiye’de içme suyu amaçlı kullanılan en büyük boru çaplarından birisi olup ayrıca proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldı.

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Düzbağ İsale Hattı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın online, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tören alanından katılımıyla gerçekleşen açılışında şehre resmen Düzbağ suyu verildi, Gazi şehirlilerin musluklarından memba kalitesinde içme suyu akmaya başladı.