Düz yolda gidiyordu! Birden taklalar atarak tarlaya yuvarlandı: 5 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobilin taklalar atarak tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Susuz Mahallesi mevkisinde düz yolunda giden ve bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.