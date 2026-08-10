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Gündem Düz yolda giderken taklalar atarak tarlaya uçtular! İkisi de öldü
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Düz yolda giderken taklalar atarak tarlaya uçtular! İkisi de öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Düz yolda giderken taklalar atarak tarlaya uçtular! İkisi de öldü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düz yolda taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza Elbaşı-Bünyan yolunda meydana geldi. Bünyan istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan A.D. ve Ü.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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