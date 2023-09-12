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Eğitim Duyuruldu! YKS ek tercih süreci başladı
Eğitim

Duyuruldu! YKS ek tercih süreci başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:45:00 -
Duyuruldu! YKS ek tercih süreci başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için YKS adaylarına verilen ikinci tercih dönemi ek yerleştirmeye ilişkin esaslar ve kontenjanların yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu ön bilgilendirme amacıyla geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri saat 14.00 itibarıyla başladı.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan en fazla 24 tercih yapabilecek. Bu yıl 1 milyon 63 bin 807 aday, YKS 2023 birinci yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmişti.

Toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercih yapılabilecek

Öte yandan, verilen kayıt süresinin ardından herhangi bir yükseköğretim programına kaydolmayan aday ve boş kalan kontenjan sayısı da belli oldu. Buna göre, şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan bulunuyor. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulunabilecek.

Tercihler 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
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