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Dünya Duyuruldu! O ülkede kimliği belirsiz 11 ceset bulundu
Dünya

Duyuruldu! O ülkede kimliği belirsiz 11 ceset bulundu

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde kimliği belirsiz 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 00:28:00 -
Duyuruldu! O ülkede kimliği belirsiz 11 ceset bulundu

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde kimliği belirsiz 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, elleri bağlı haldeki cesetler Bingazi'nin El-Havari bölgesindeki bir çimento fabrikası yakınında bulundu.

Cesetlerin baş ve göğüs kısımlarında işkence ve silah izleri tespit edildiğini ve öldürülmelerinin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olabileceğini aktaran kaynaklar, kimliklerinin ise henüz belirlenmediğini kaydetti.

İnsan hakları savunucularına göre Bingazi, sık sık darbeci Hafter'e bağlı unsurların güvenlik ihlallerine sahne oluyor.

Libya'da Hafter’e destek veren aşiret liderleri, 15 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

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