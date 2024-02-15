Duyuru BAE'den geldi! Elon Musk'ın Starlink'i Gazze'de bir hastaneye internet hizmeti sunacak

BAE Dışişleri Bakanlığı, Elon Musk'ın SpaceX tarafından işletilen Starlink internet hizmetinin, gerçek zamanlı görüntülü tıbbi konsültasyona ihtiyaç duyan hastalar için BAE'nin güney Gazze'deki sahra hastanesine sağlanacağını duyurdu.

Gazze'deki iletişim hizmetleri son dört ay içinde birçok kez kesintiye uğradı ve bu durum, iletişim zorluklarıyla karşılaşan Refah'taki uluslararası sahra hastanesinin tıbbi yardım verme kabiliyetini etkiledi.

Elon Musk, Ekim ayında uluslararası yardım kuruluşlarına Starlink hizmeti sunacağını duyurduğunda İsrailli yetkililer tarafından eleştirilmişti. Ancak İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi daha sonra Starlink konusunda Musk ile bir anlaşmaya varıldığını ve Starlink'in sadece İsrail hükümetinin onayıyla İsrail ve Gazze'de işletilebileceğini belirtti.

İsrail iletişim bakanlığı, BAE'nin Refah'taki sahra hastanesine Starlink hizmetlerinin sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Ancak İsrail güvenlik güçleri, ulusal güvenliği tehlikeye atma riski veya olasılığı endişesi olmadığı sürece Gazze Şeridi'nde insani amaçları destekleyecek birimleri onaylayacaklarını belirtti.

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Elon Musk'ın Starlink'inin uluslararası çatışma bölgelerinde kullanılması, onun gücünün ve etkisinin altını çizdi.

CNN, Aralık ayında Refah'taki sahra hastanesini ziyaret eden ilk batılı medya kuruluşuydu. Hastaneye ulaşır ulaşmaz İsrail saldırılarında yaralanan birkaç kişi getirildi ve sağlık görevlileri hızla müdahale etti. Sahra hastanesi, personeli ve son teknoloji ekipmanlarıyla büyük rağbet görüyor ve geçtiğimiz aylarda birçok ameliyat gerçekleştirildiği ve binlerce vakaya tedavi olduğu bildirildi. BAE Dışişleri Bakanlığı, bu adımla devam eden savaş sırasında Filistin halkına olan desteklerini bir kez daha vurgulamış oldu.

Kaynak: CNN International