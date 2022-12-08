  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eşini başından vurdu! İntihar süsü verdi

Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi

Yalanı, şimdi de domuz seven Kaftancıoğlu sürdürdü! Kaftancıoğlu’ndan yalan üstüne yalan

Akbaşoğlu müjdeleri peş peşe paylaştı

Vay vay vay... CHP'li belediyeden 750 bin tonluk rüşvet! ‘Vereceğim zarfı evrak sansınlar’

Hafızlık töreninde çektirilen fotoğrafın gelinlik fotoğrafı olduğunu iddia etmişlerdi. Böyle bir şey olabilir mi?

İneklere öyle bir şey yaptı ki şimdi süt fışkırıyor! Herkes bu adamı arıyor

Türkiye'nin ilk doğalgaz tesisi! Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi önümüzdeki hafta açılıyor

Alın size bağımsız tarafsız yargı utanmazlar! Türkiye’de Erdoğan’ın böyle bir yetkisi var mı?

Bloomberg duyurdu: 'Türkiye, Rusya'ya yüzde 25 indirim yapın' dedi
Dünya Duyurdular! Tayvan'dan TikTok kararı
Dünya

Duyurdular! Tayvan'dan TikTok kararı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Çin kökenli sosyal medya platformu TikTok ve diğer ana kara menşeli sosyal medya uygulamalarının kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasına yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 19:45:00 -
Duyurdular! Tayvan'dan TikTok kararı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Çin kökenli sosyal medya platformu TikTok ve diğer ana kara menşeli sosyal medya uygulamalarının kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasını yasakladı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Çin kökenli sosyal medya platformu TikTok ve diğer ana kara menşeli sosyal medya uygulamalarının kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasını yasakladı.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, Dijital İşler Bakanlığı yetkilileri, ulusal bilgi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı uygulamaların kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bytedance'in TikTok, onun Çin versiyonu Douyin ve Xingin'in instagram benzeri sosyal medya ve e-ticaret platformu Xiaohongshu, tedbir getirilen uygulamalar arasında yer aldı.

Tedbirin, Hükümete Bağlı Kurumlarda Bilgi Güvenliğine Zararlı Ürünlerin Kullanımı Kısıtlamasına Yönelik İlkeler Yönetmeliğinde ekimde yapılan değişiklikle Çin ana karasında geliştirilen tüm yazılımların yasaklanması kapsamında alındığı bildirildi.

ABD'de Texsas, Maryland, Güney Carolina ve Güney Dakota eyaletleri, TikTok'ın eyalet yönetiminin tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanımını, siber güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasaklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, geçen hafta yaptığı açıklamada sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu söylemişti.

ABD'de 85 milyon kullanıcısı olan TikTok, ABD hükümeti ile veri güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle görüşmeler yürütüyor.

Indiana eyaleti şirket hakkında Çin hükümetinin kullanıcı verilerinin erişimi hakkında kamuyu yanlış bilgilendirdiği ve küçük kullanıcıları yetişkinlere yönelik içeriklere maruz bıraktığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Azerbaycan'da TikTok yasaklandı
Azerbaycan'da TikTok yasaklandı

Dünya

Azerbaycan'da TikTok yasaklandı

Çocukları bu uygulamadan uzak tutun! TikTok uğruna gökdelenden yere çakıldı
Çocukları bu uygulamadan uzak tutun! TikTok uğruna gökdelenden yere çakıldı

Medya

Çocukları bu uygulamadan uzak tutun! TikTok uğruna gökdelenden yere çakıldı

FBI'da TikTok paniği! Çin verileri çalıyor: Tüm devletlerin toplamından daha fazla, endişeliyiz
FBI'da TikTok paniği! Çin verileri çalıyor: Tüm devletlerin toplamından daha fazla, endişeliyiz

Dünya

FBI'da TikTok paniği! Çin verileri çalıyor: Tüm devletlerin toplamından daha fazla, endişeliyiz

TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı
TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı

Aktüel

TikTok kapatılsın! Seküler yaşamın oyuncağı yeni bir can aldı

ABD'de TikTok'a bir yasak daha!
ABD'de TikTok'a bir yasak daha!

Dünya

ABD'de TikTok'a bir yasak daha!

FBI’dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
FBI’dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor

Dünya

FBI’dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23