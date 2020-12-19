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Dünya Duyurdular! Mısır sahilinde cesetlerine ulaşıldı
Dünya

Duyurdular! Mısır sahilinde cesetlerine ulaşıldı

Mısır'ın kuzey kesimindeki Matruh kenti sahilinde 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:41:00 -
Duyurdular! Mısır sahilinde cesetlerine ulaşıldı

Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Mısır'ın kuzey kesimindeki Matruh kenti sahilinde Mısırlı 7 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Göçmenlerin Libya sınırına bitişik Sellum kenti açıklarında yasa dışı yollardan göç amaçlı kullanılan bir teknenin batması sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin Matruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan naaşlarının, kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakınlarına teslim edildiği ifade edildi.

Mısır'ın komşusu Libya, Afrikalı göçmenler tarafından Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.

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