Duyurdular: İsrail ihlal etti, düşürdük

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saat 13:55'te ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Yatir beldesinin kırsalı semalarında uçuş yapan bir drone'un tespit edildiği bildirildi.

Hizbullah mensuplarının uygun silahları kullanarak işgalci İsrail'e ait drone'u düşürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu drone'un enkazına ilişkin bilgi verilmedi.

Diğer yandan terörist İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait bir drone'un rutin uçuşu sırasında Lübnan topraklarında düştüğü ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

İşgalci İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet ediyor.