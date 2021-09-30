  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Duyurdular: İsrail ihlal etti, düşürdük
Dünya

Duyurdular: İsrail ihlal etti, düşürdük

Lübnan Hizbullahı, hava sahasını ihlal eden terörist İsrail'e ait bir drone düşürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:41:00 -
Duyurdular: İsrail ihlal etti, düşürdük

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, saat 13:55'te ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Yatir beldesinin kırsalı semalarında uçuş yapan bir drone'un tespit edildiği bildirildi.

Hizbullah mensuplarının uygun silahları kullanarak işgalci İsrail'e ait drone'u düşürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu drone'un enkazına ilişkin bilgi verilmedi.

Diğer yandan terörist İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait bir drone'un rutin uçuşu sırasında Lübnan topraklarında düştüğü ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

İşgalci İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz
Ekonomi

Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz

Yazar Dr. Artuğ Çetin, yatırım yapacaklar için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çetin, altına yatırım yapılabileceğini ancak tarım a..
Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış
Gündem

Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sorduğu Türkiye'yi karalama amaçlı yapılan Geceyarısı Ekspresi ..
Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti
Gündem

Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat, katıldığı bir canlı yayın programında "oryantal" gibi dans etti. Vatandaşlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay