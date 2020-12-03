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Sağlık Duyurdular! Casuslardan saldırı
Sağlık

Duyurdular! Casuslardan saldırı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi (IBM) tarafından yapılan açıklamada "Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:37:00 -
Duyurdular! Casuslardan saldırı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde ‘soğuk zincirin’ siber casuslar tarafından hedef alındığını bildirdi.

Uluslararası polis işbirliği Interpol tarafından yapılan açıklamaya göre, sahte aşılar ve malzeme hırsızlığı da dahil olmak üzere yaklaşan Kovid-19 aşılama kampanyaları sırasında organize suç gruplarından kaynaklanan tehditler konusunda ikaz etti. IBM ise, koronavirüs aşı tedarikinde ‘soğuk zincirin’ sistematik şekilde özellikle son 24 saatte siber casuslar tarafından şiddetli şekilde hedef alındığını açıkladı.

"Arkasında büyük devletler olabilir"

IBM tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte siber casuslarının koronavirüs tedarik süreci boyunca aşıları doğru sıcaklıkta tutmak için kullanılan ‘soğuk zincir’ teslimat sistemine saldırı tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada saldırganların kimliğinin belirlenemediğini ancak Eylül ayından beri siber saldırılarının devam ettiğini kaydederek, saldırıların arkasında büyük devletlerin olabileceğini iddia etti.

Uluslararası polis iş birliği Interpol, 194 üye ülkeye ve vatandaşlara koronavirüs aşıları hakkında uyarılarda bulunmuştu. Yayınlanan küresel açıklamaya göre, koronavirüs aşılarına hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak organize suç gruplarından kaynaklanan tehditler gerçekleşebileceği belirtilmişti.

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