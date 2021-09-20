Duyurdular: Bomba yüklü 2 tekne imha edildi

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz açıklarında İran tarafından desteklenen Husilere ait bomba yüklü iki teknenin imha edildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin yaptığı ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde yer alan Es-Salif ilçesi açıklarında bomba yüklü 2 teknenin etkisiz hale getirildiği ve muhtemel bir saldırının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin söz konusu eylemlerinin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası ticareti ve deniz ulaşımını tehdit ettiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.