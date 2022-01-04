‘Duyunca önce ben de inanamadım!’ Sosyete okulundan büyük skandal!

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, sosyetenin daha doğmamış çocukları için kayıtlarını yaptırdığı Enka Okulları’nda yaşanan büyük skandalı köşesine taşıdı.

Sosyetik ailelerin ileride kontenjan olmaz kaygısıyla daha doğar doğmaz çocuklarını kaydettirdikleri Enka Okulları skandallarla anılmaya başlandı. 6 yıl önce boşanan sosyetenin ünlü bir çiftinin bu okulda okuyan 12 yaşındaki oğullarının, arkadaşlarına bıçak çektiği öğrenildi. Sabah’tan Bülent Cankurt’un aktardıklarına göre 12 yaşında olan bu çocuk okula bıçakla gidiyormuş ve birkaç kez de arkadaşlarına bıçak çekmiş. Bunlara rağmen çocuk okuldan atılmamış.



Okul yönetimi müdahale etmiyor

Ayrıca okulda geçen ay da 17 yaşındaki bir öğrencinin, bir üst sınıftaki öğrenci grubu tarafından dövülerek hastanelik edildiği ortaya çıktı. Böyle skandallar yaşanırken okul yönetiminin sessizliğini koruması tepkilerin büyümesinde etkili oluyor.

Bülent Cankurt’un ‘Sosyetik okulda bıçaklı saldırı ve darp’ başlıklı yazının ilgili bölümü şöyle;

“Statü sembolü olduğu için, sosyetik ailelerin ileride kontenjan olmaz kaygısıyla daha doğar doğmaz çocuklarını kaydettirdikleri Enka Okulları'nda skandal! 6 yıl önce boşanan sosyetenin ünlü bir çiftinin bu okulda okuyan 12 yaşındaki oğulları, arkadaşlarına bıçak çekiyormuş! Evet, yanlış okumadınız… Duyunca önce ben de inanmadım; çocukları bu okulda olan birkaç arkadaşım var, onları aradım. Henüz 12 yaşında olan bu çocuk okula bıçakla gidiyormuş ve birkaç kez de arkadaşlarına bıçak çekmiş. İşin garibi, bu çocuk okuldan atılmamış.

O yüzden de veliler, büyük bir korku içindeymiş. Bu arada bu okulda geçen ay da 17 yaşındaki bir öğrencinin, bir üst sınıftaki öğrenci grubu tarafından dövülerek hastanelik edildiğini öğrendim. Öğrencinin ailesi olayı yargıya taşımış ve ayrıca çocuklarını hastanelik edenlerin okuldan atılması için imza kampanyası başlatmış. En pahalı özel okulda böyle skandalların yaşanmasına ve okul yönetiminin hiçbir şey yapmamasına ne demeli bilmiyorum.”