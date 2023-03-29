Duyunca adeta mideniz bulanıyor! "5'li çete" dediler, taziyeleri topladılar!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “5’li çete” dediler, taziyeleri topladılar!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Hayret ediyorum..

Şaşkınlıktan kafayı yeme noktasındayım..

Tayyip Erdoğan’a, “Niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptırdın, İstanbul’un trafiğini keşmekeş hale düşmesini önledin” diyemeyenler..

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“100 yılın rüyası Avrasya Tüneli ile Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından niye birleştirdin.. Yan gelip yatsaydın ya..” diyemeyenler..

“Vapurla 20 dakikada ancak Üsküdar’dan Eminönü’ne geçebiliyorduk, binmesi, inmesi yarım saat. Şimdi 5 dakikada Marmaray ile karşı yakaya niye geçiriyorsun bizi” diyemeyenler..

Onlarca dev eserin nimetinden yararlanıp, kıskançlıkta patlama noktasına gelen soldan çarklı siyasiler, o siyasilerin emireri uşaklar...

İftira atarak, “Hizmet ettiler ama, yediler de” diyorlar.

Şimdi size, bu isnadın dört dörtlük iftira olduğunun belgesini bir ölüm haberi eşliğinde vereceğim..

Dünkü Sözcü’de bir haber:

“Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti

Bir dönem CHP’den milletvekilliği de yapan Yapı Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Ersin Arıoğlu vefat etti.”

Ersin Arıoğlu kim, kurucu ortağı olduğu Yapı Merkezi ne işler yapmış diye bakıyoruz..

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