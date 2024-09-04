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Spor Duyulur duyulmaz sosyal medya karıştı Galatasaray’dan Arda Güler bombası
Spor

Duyulur duyulmaz sosyal medya karıştı Galatasaray’dan Arda Güler bombası

Yeniakit Publisher
2024-09-04 12:49:00 - 2024-09-04 12:50:20
Duyulur duyulmaz sosyal medya karıştı Galatasaray’dan Arda Güler bombası

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaptığı transfer hamleleriyle futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Özellikle son transferi Victor Osimhen ile taraftarlarını büyük bir heyecana boğan Galatasaray yönetiminin, kadroyu daha da güçlendirmek için bir orta saha oyuncusu transferi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu hamlenin, takımın şampiyonluk hedeflerine daha da katkı sağlaması bekleniyor.

Orta saha transferi için çok sürpriz bir oyuncunun ismi geçiyor. Galatasaray yönetiminin Real Madrid’de oynayan Milli oyuncumuz Arda Güler’i kiralamak istediği iddia edildi. Ortaya atılan transfer iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte transfer iddialarının detayları...

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray önce Türkiye Süper Kupası finalinde Beşiktaş'a 5-0 yenilmiş daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'a yenilerek turnuvaya veda etti. Üst üste alınan başarısızlıklardan sonra teknik direktör değişikliği dahi konuşulan Galatasaray'da rüzgar tersine döndü. Özellikle yapılan transferler taraftarların ve camianın yeniden kenetlenmesini sağladı.

Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlıktan sonra hemen aksiyon alan Galatasaray yönetimi, dünyanın en değerli forvetleri arasında gösterilen Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak transfer etti.

Yapılan bu transfer dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın bu hamlesinden sonra, çok konuşulacak bir transfer iddiası daha gündeme düştü. Orta saha transferi için arayışta olan Galatasaray, Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'i, bir sezonluğuna kiralamak istedikleri iddia edildi.

Milli oyucumuz Arda Güler'in, Galatasaray tarafından kiralanmak istenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'de genel olarak oyuna yedek başlayıp sonradan dahil olan Arda Güler'i, geçtiğimiz sezonda da kiralamak isteyen takımlar olmuştu ancak, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti bu duruma sıcak bakmamış ve Arda Güler'in takımda kalmasını istemişti.

Galatasaray'ın Arda Güler'i kiralık olarak transfer etme iddiasının nasıl sonuçlanacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek.

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