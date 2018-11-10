Duygusal zekası yüksek olan kişiler başarılı oluyor

Çoğumuz, tâ keşfi 1912 yılına dayanan zeka ölçümünü (IQ) duymuşuzdur. 1980'lerin ortasında, daha yaygın olarak Duygusal Zeka olarak anılan (EQ) ortaya çıktı. EQ kişinin kişisel ve toplumsal farkındalık ve olgunluk temelinde kendini kontrol etme becerisinin bir ölçüsü olarak ortaya çıkmıştır. Bir üçüncüsü daha var: Kişinin etkin bir şekilde yönetim kabiliyetini ölçen (XQ) Bu daha az bilinir. Bugün konumuz o değil. IQ da değil. Zekâ yani IQ da önemlidir ama mutluluğun sırrı son araştırmalara göre IQ’da değil EQ’da saklı..

Duygusal zekalılar:

Duygusal zekası yüksek kişiler bir konu hakkında derinlemesine düşünemeyen insanlarla pek iyi anlaşamazlar.

Onlar asla tekdüze bir şeyin parçası olmayı kabul etmezler. Değişime, gelişime açık insanlardır.

EQ’su yüksek kişiler geçmişten ders alıp devam etme peşindedir, geçmişe takılıp kalmanın değil.

Onlar, çok fazla iletişimi sevmedikleri gibi kalabalık arkadaşlıklardan hoşlanmazlar. Çoğu zaman yalnız olmayı bile tercih ederler.

Patavatsızlıkları sevmezler. Kelime hazneleri geniştir. Nerede, hangi kelimeyi kullanmanın daha doğru olacağını iyi bilirler.

Her şeye dair sonsuz bir merak duyarlar. En ileri yaşlarında bile yeni bir şey öğrenmek merakını gidermek onları tatmin eder.

HEMEN KABULLENMEZLER

Belirsizlikleri sevmezler. Net olunmasını, entrikadan uzak durulmasını isterler..

Hemen kabullenme diye bir davranışları yoktur. İtiraz ederler. Eleştirirler. Zaman zaman kendilerini bile birçok konuda eleştirirler.

Mükemmelle yetinmez, daha mükemmelini ararlar.

Öfkesini kontrol edemeyenlere gülümser, geçer; muhatap olmamayı tercih ederler. En zor zamanlarda bile kendilerini kontrol etmeyi başarırlar.

Kabalıktan hazzetmezler. İnce, zarif davranma çabasındadırlar ve başkalarında da mutlaka bunu ararlar. Bulamadıklarında sıkıntıya düşer, o kişiden veya kişilerden uzak durmaya çalışırlar.

SANATI SEVERLER

Sanatın her dalına ilgi duyar, sever ve ayrıca mutlaka birisin üstüne de yetenekleri vardır.

Bağları güçlü insanlardır. Bu sebeple başkalarından elde edecekleri kazanımı düşünmeden hareket ederler.

Söylenmek, şikayet etmek, kendini kurban olarak görmek duygusal zekası yüksek bir insanın asla yapmayacağı şeylerdir.

Yalnız kalmalarına izin vermeyen insanlardan hazzetmezler. Kendilerine özel zaman aramak iyi gelir onlara…

Gereksiz tartışmalardan uzak dururlar. Tartışma içine girmezler. Belki de sadece çözüm odaklı kişiler oldukları içindir.

YALNIZ ÇALIŞIRLAR

Fazlaca iletişim onlar için bunaltıcıdır. Onlar herkesi memnun etmenin imkanlar dahilinde olmadığını iyi bilirler ve bu yüzden böyle bir çaba içine girmeyip sınırlı sayıda insanla sınırlı derecede iletişimi girerler.

Bir türlü sonlanmayan takım çalışmalarından yaka silkerler. Duygusal zekası yüksek bir insanın, takım çalışmalarının aranan yüzü olması epey zordur.

Kalabalıkla çalışmak yerine, işi kendileri üstlenip, üstesinden gelmeye girişirler.

Bu kişiler kendilerini mutsuz eden olayları görmezden geldikleri gibi, enerjilerini emen durumlar ve insanları da görmezden gelirler.