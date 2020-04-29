Duygulandıran görüntü! Hastalanan yavrusunu acil servise getirdi

Annelik, insan ya da hayvan dinlemiyor. Geçtiğimiz günlerde Merve Özcan bir kullanıcının Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım bunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Özcan'ın acil serviste anne kedinin yavrusunu getirdiği anlara ait fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Acil servisteki görevli sağlık çalışanlarının yavru kediye ilgisi ise görenlerin yüreğini ısıttı.

Acile kadar ağzında taşıdı

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri; anne kedinin, hasta olan yavrusunu ağzında taşıyarak bir hastanenin acil servisine götürmesi oldu. Merve Özcan adlı kullanıcının çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşması ile gündem olan anne kedi, hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürerek sağlıkçılardan yardım istedi.

Sağlıkçıların ilgisi yürek ısıttı

Acil servis çalışanlarının hemen yavru kediye yardım etmesi, anne kedinin doktor ve hemşirelerin yanından ayrılmayıp yavrusunu takip etmesi ise görenleri mest etti. Serviste minik yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediye yaptıkları müdahalenin ardından veterinere yönlendirerek tedavi sürecinin tamamlanmasını sağladı.