Duyduk duymadık demeyin! Japonlar uzun yaşamanın sırrını paylaştı
Japonların uzun ömürlerinin sırrı, beslenme alışkanlıklarında gizlidir.
Japon Uzun Yaşamının Sırrı: Geleneksel Diyetten 5 Önemli Yiyecek
Japonya, dünyada en yüksek yaşam beklentisine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin sırlarını paylaşıyor. CNBC için yazdığı makalede Miyashita, gıdayı bir tür ilaç olarak gördüklerini ve büyükannesinin 92 yaşında olmasının sırrının doğru beslenme olduğunu vurguluyor. İşte Miyashita'nın önerdiği ve sağlık açısından faydalı olduğu bilinen geleneksel Japon yiyecekleri...
1. Tatlı Patates: Okinawa'nın Mor Mucizesi
Tatlı patates, Japonya'da özellikle Okinawa bölgesinde popüler bir besindir. Mor renkli tatlı patatesler, yüksek antioksidan içeriği ile bilinir ve yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkar.
Miyashita'ya göre, bu sebzeler kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltmada da etkilidir. Çocuklar tarafından da sevilen tatlı patates, Japon mutfağında hem atıştırmalık hem de tatlı olarak tüketilmektedir..
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2. Balık: Omega-3 Deposu
Japonların diyetinde önemli bir yere sahip olan balık, sağlıklı yağlar açısından zengindir. Miyashita, özellikle somon ve ton balığı gibi yağlı balıkları tercih ettiğini belirtiyor.
Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, kan basıncını düşürür ve iltihabı hafifletir..
3. Daikon Turpları: Doğal Bağışıklık Güçlendirici
Daikon, Japon mutfağında sıkça kullanılan bir kök sebzedir. Soğuk algınlığına karşı koruyucu özellikleriyle bilinen daikon, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Miyashita, daikon turplarının günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını ifade ediyor..
4. Yeşil Çay: Antioksidan Kaynağı
Geleneksel Japon diyetinin vazgeçilmez bir parçası olan yeşil çay, yüksek antioksidan kapasitesi ile dikkat çeker..
Miyashita, yeşil çayın kalp sağlığını koruma ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, stresi azaltma ve rahatlama sağlama konusunda da faydaları bulunmaktadır.