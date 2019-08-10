ORDU (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, iki yıldır yapılan uygulamalar ve projeler sayesinde toplumda yüksek duyarlılık oluştuğunu belirterek, "Bu duyarlılıkla kaza sayılarımız çok azaldı." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ordu'daki bazı polis ve jandarma noktalarını ziyaret eden Erdil, burada görevli personel ile bayramlaştı.

Erdil, sürücülerin ve yolcuların da bayramını kutlayarak, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığınca bir yılı aşkın süredir trafik kazalarını azaltmak için çeşitli kampanyalar yürütüldüğünü ifade eden Erdil, "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlığın üst düzey yöneticilerinin, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve ilgili birimlerin topyekun sahada bulunduğunu aktardı.

Erdil, özellikle bayram süreçlerinde ve yaz aylarında Türkiye'de yüksek trafik hareketliliği yaşandığına işaret ederek, bu hareketliliğin de kaza oranlarını arttığını vurguladı.

Türkiye'de iki yıl öncesine kadar ölümlü kaza oranının daha yüksek olduğunun altını çizen Erdil, şu değerlendirmede bulundu:

"İki yıldır yapılan uygulamalar ve projeler sayesinde toplumumuzda yüksek duyarlılık oluştu. Bu duyarlılıkla kaza sayılarımız çok azaldı. 2019 yılında Türkiye'de denetimleri arttırdık. Ülke genelinde yüzde 14 düzeyinde denetimler artırıldı. Yaptığımız bu ve benzer kampanyalar farkındalık ve duyarlılığı arttırdı. 2019 yılının 7 aylık dönemini, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ölümlü kazalarda yüzde 32, trafik kazasında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısında ise yüzde 37 azalma oldu. Bu çok sevindirici bir tablo."

Erdil, Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyonu aşkın trafik kazası meydana geldiğine dikkati çekerek, "2018 yılında 1 milyon 82 bin trafik kazası oldu. Bu trafik kazalarında maalesef 6 bin 600'ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu doğrultuda sayın Bakanımız, trafik kazalarını azaltma konusunda malum projelerle sahaya çıkmamızı salık verdi. Bu istikamette çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra Ordu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programa katıldı.

Din görevlilerinin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuması ve dua etmesinin ardından Erdil ve protokol üyeleri kabirlere karanfil bıraktı.

Programa, Vali Vekili Adem Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, diğer ilgililer ve şehit yakınları katıldı.