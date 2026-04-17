Duyanların kanı dondu: Ölen annesini dondurucuya koyup iki yıl maaşını çekti

İngiltere’nin Galler bölgesinde bir erkek, hayatını kaybeden annesinin emekli maaşını almak için cesedi yetkililere bildirmek yerine iki yıldan uzun süre dondurucuda saklayarak maaşını çekti. Olay, sağlık yetkililerinin uzun süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının durumunu tespit etmek için eve yaptığı ziyaretle ortaya çıktı.

İngiltere'nin Galler bölgesinde 60 yaşındaki Christopher Phillips, 2023 yılında evde hayatını kaybeden annesi Sylvia'nın ölümünü yetkili kurumlara bildirmek yerine cesedi sandık tipi bir dondurucuya yerleştirdi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre Phillips bu süreçte annesinin banka hesaplarına ulaşarak onun adına devletten aylık 1000 sterlin (60 bin TL) ödenek almaya devam etti.

Doktorlar yaşlı kadından uzun süre haber alamayınca durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Sylvia'nın cansız bedeni, şubat ayında sağlık ekiplerinin polisle birlikte eve yaptığı "sağlık kontrolü" sonucunda bulundu.

Polis ekipleri eve girdiklerinde yaşlı kadının cesedini dondurucuda bularak Phillips'i gözaltına aldı. Yapılan ön otopside Sylvia'nın ölüm nedeni kesin olarak belirlenemedi. Adli tıp raporunun detaylı incelemelerin ardından netleşeceği ifade edildi.

Cardiff Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Phillips hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Davanın bir sonraki duruşmasının haziran ayında yapılacağı öğrenildi.

 

