Duyanlar telefonlarına sarılıyor! Whatsapp beklenen özelliği Türkiye'de açtı

WhatsApp’a her geçen gün yeni bir özellik dahil ediliyor ve bu özelliklerden bir tanesi de Türkiye’de henüz yeni kullanıma yeni sunulmuş olan WhatsApp topluluk özelliğidir. 2009’dan bu yana WhatsApp’ı daimi olarak geliştiren mühendis ekip WhatsApp’ın eski grup sisteminin yanı sıra topluluk grubu ile çok daha farklı özellikleri kullanıma sunmuş oldu.

Şu an için şirket hangi ülke ve bölgelerde bu özelliğin toplamda kaç kullanıcıya açıldığına dair bilgiler paylaşmadı fakat yakın zamanda bu özelliğin tüm kullanıcılara hizmet vermesi bekleniyor.

WhatsApp Topluluk Nedir?

Normal grup sistemine göre çok daha büyük özelliklere sahip olan WhatsApp topluluklar özelliğini ortak bir alan, ortak bir ilgi alanı üzerine oluşturulmuş gruplar olarak düşünebilirsiniz.

Yakından ilgilendiğiniz güncellemeleri topluluk grubunuzla paylaşabilir, gerçek zamanlı sohbetleriniz için e – posta kullanmak yerine WhatsApp topluluklar sayesinde daha hızlı bir şekilde düzen sağlayabilirsiniz. Kısaca bu özellik sayesinde birbirinden farklı üyeleri bir topluluğa sokuyorsunuz ve odalar ile ilgi alanını buldurarak sohbetlerini devam ettiriyorsunuz. Topluluk grupları altında birden fazla alt grup olabilir.

Tüm gruplara tek seferde mesaj gönderme özelliği

Örneğin, üniversite dekanı tek seferde tüm gruplara mesaj atmak istiyor bunu daha önce tek tek yapması gerekirken Whatsapp topluluk özelliği ile artık tüm gruplara tek seferde bir mesaj gönderebiliyor.

Telegram ve Discord kullanıyor

WhatsApp’ın yeni kullanıma sunmuş olduğu topluluklar özelliği sayesinde 1 ana grup oluyor. Ana grup içerisinde sadece topluluk yöneticisi mesajları, güncellemeleri paylaşabiliyorken alt gruplarda insanların ilgi odağına göre farklı gruplar oluşturulabiliyor. Eğer geniş bir çevreye sahipseniz ve bu çevrenizi kullanmak istiyorsanız WhatsApp topluluk özelliği sizler için birebir. Yeni sunulan bu özellik aslında Telegram ve Discord’da da bulunmaktadır.

Whatsapp Topluluk Grubu Özellikleri

Normal grup sistemine göre biraz daha karmaşa halde olan WhatsApp topluluk grupları adından da anlaşılabileceği üzere birden fazla insanın sınırsız bir şekilde dahil olabileceği konuşma odalarından ibarettir.

32 kişi aynı anda sesli katılımcı olabilir.

Konuşmalardaki ifadeler daha fazla kişi tarafından kullanılabilir.

Yönetici tarafından herhangi birisinin mesajı silinebilir.

2GB’a kadar dosya paylaşımı yapılabilir.