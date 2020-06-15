  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Duyanlar kulaklarına inanamadı! CHP'li Özgür Özel ne söyledi? 29. saniyeye dikkat

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün FOX TV'ye yaptığı açıklamada kullandığı bir ifadeye duyanlar inanamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:56:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün FOX TV'ye Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Özel'in o açıklamada, "Şehitlerimizin olması ümidiyle" dediği iddia edildi.

Videonun 29. saniyesini dinleyen vatandaşlar kulaklarına inanamadı.

AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci de, Özgür Özel'in videosunu paylaşarak "Şehitlerimizin olması ümidiyle' mi diyor bu? Dil sürçmesidir canım..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı