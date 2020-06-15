Duyanlar kulaklarına inanamadı! CHP'li Özgür Özel ne söyledi? 29. saniyeye dikkat
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün FOX TV'ye yaptığı açıklamada kullandığı bir ifadeye duyanlar inanamadı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün FOX TV'ye Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Özel'in o açıklamada, "Şehitlerimizin olması ümidiyle" dediği iddia edildi.
Videonun 29. saniyesini dinleyen vatandaşlar kulaklarına inanamadı.
AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci de, Özgür Özel'in videosunu paylaşarak "Şehitlerimizin olması ümidiyle' mi diyor bu? Dil sürçmesidir canım..." ifadelerini kullandı.