Duyan herkes şaşkına döndü! Oy kabininden garip sesler

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

Antalya'da yaşanan bir olay ise herkesi kahkahaya boğdu. Oy kullanmak için kabine giren bir kişi uludu. Sesi duyanlar ise hem şaşkınlıklarını hem de kahkahalarını güçlükle bastırdı.

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