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Gündem Duyan herkes şaşkına döndü! Oy kabininden garip sesler
Gündem

Duyan herkes şaşkına döndü! Oy kabininden garip sesler

Yeniakit Publisher
2024-03-31 15:39:00 -

Türkiye sandık başında... Türkiye’nin dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Kimi atla kimi tavukla oy kullanmaya giderken Antalya’da sıra dışı bir olay yaşandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

Antalya'da yaşanan bir olay ise herkesi kahkahaya boğdu. Oy kullanmak için kabine giren bir kişi uludu. Sesi duyanlar ise hem şaşkınlıklarını hem de kahkahalarını güçlükle bastırdı.

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