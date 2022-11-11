Duy Beni dizisi için karar verildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Duy Beni” dizisiyle ilgili son dakika kararı alındı. Bu akşam 19. bölümü yayınlanacak olan dizinin 22. bölümde yapılması planlanan final tarihi öne çekildi.

Süreç Film imzalı dizinin kulislerde daha önce gündeme geldiği gibi 20. bölümde bitirilmesine karar verildi. Geniş bir fan kitlesi olan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği dizinin başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Murat Daltaban paylaşıyordu.