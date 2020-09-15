Duvarların arkasındaki nesneleri görebilen algoritma tasarlandı
Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, bir ilki başararak duvar arkasındaki nesneleri görebilecek bir algoritma tasarladı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir ilke imza atarak duvar arkasındaki nesneleri görebilen bir algoritma tasarlamayı başardı. Söz konusu algoritmanın şu anda 2.4 santimetre kalınlığındaki köpüğün arkasındaki nesneyi görebildiği belirtildi.
Araştırmanın başyazarı Elektrik Mühendisliği bölümünden Doçent Gordon Wetzstein, konuya ilişkin "Pek çok görüntüleme tekniği nispeten iyi, kumlu görüntüler oluşturabiliyor. Ancak bu çalışma, gerçek anlamda görülmesi mümkün olmayanı görünür kılıyor." açıklamasında bulundu.
Söz konusu çalışmanın sonuçları, 9 Eylül tarihinde Nature Communications dergisinde yayınlandı.