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Aktüel

Duvara çarpan motosikletli kadın yaralandı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle bina duvarına çarpan kadın yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 21:37:49 -
Duvara çarpan motosikletli kadın yaralandı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle bina duvarına çarpan kadın yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Muratbey Caddesi’nde seyir halinde G.A (26) isimli genç kadın bir anda motosikletin kontrolünü kaybedince, motosiklet kaldırıma çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Çevredekiler yaşadıkları kısa süreli şokun ardından genç kadının yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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