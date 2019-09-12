Duvar ustası 2. kattan aşağı düştü Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan düşen duvar ustası ölümden döndü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan düşen duvar ustası ölümden döndü.

Olay Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Duvar örme ustası olan Yavuz A, 2. katın duvarlarını ördüğü sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan ustanın yardımına diğer çalışanlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.