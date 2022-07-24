Duvar nasıl silinir? duvar silme yöntemleri! Pratik bilgilerle duvarlarda oluşan inatçı lekelerden kurtulacaksınız

Duvarların evlerin en çok temizlenmeye ihtiyacı olan yerleridir. Sürekli sigara dumanı, yemek kokusu ya da kalorifer isi gibi nedenler ile kirlenir. Özellikle de kış aylarında kaloriferlerin çalışmaya başlaması ile petekten duvara is yükselimi olur. Bu da duvarların kirli bir görüntüye ulaşmasına neden olur.

Duvarların temizliğe ihtiyaç duyduğu alanlardan biri de mutfaklardır. Mutfaklarda yapılan yemeklerin kokusu hep duvarlara siner. Bu da duvarların temizlenmesi ihtiyacını doğurur. Duvar temizlemek oldukça zahmetli bir iştir.

Duvarlar her ne kadar dikey bir yüzey olsa da ne yazık ki fazlasıyla toz tutuyor. Bu yüzden de titiz ev hanımlarını her yıl mevsim değişimlerinde duvarları nasıl temizleyeceğinin telaşı sarıyor. Duvarların üzerindeki boyanın türüne göre kullanmanız gereken temizlik malzemeleri değişiklik gösteriyor. Lekelere iyi nüfuz eden etkili temizlik malzemeleri sayesinde duvarlarınızı kolayca kirden arındırabilirsiniz..

Bulaşık Deterjanı İle Duvar Silme

Duvar silme yöntemleri arasında en fazla tercih edilenlerden biri bulaşık deterjanı kullanımıdır. Bir sprey şişesinin içerisine su ve bulaşık deterjanını ekleyin. Daha sonra temizlemek istediğiniz duvara bu karışımı uygulayın. Öncelikle karışımı duvarın üst kısımlarına sıkmanız önerilir. Daha sonra silme mop yardımı ile duvarı en üstten alta doğru temizleyin. Böylece duvardaki tüm kirler kısa süre içerisinde ortadan kalkar.

DUVAR BOYASINA ZARAR VERMEDEN DUVAR NASIL SİLİNİR?

Duvar silme işleminde temizlik malzeme seçimi son derece önemlidir. Duvar silme malzemesinin içinde kimyasal madde olmamalıdır aksi halde bu malzemeler boya rengini bozar ve daha kirli bir görünüme neden olur. Duvar temizliğinde kullanmanız gereken malzeme seçenekleri ise şöyle;

-Sabunlu su

-lı su

-Sirke

-Nişastalı su

DUVAR NASIL SİLİNİR?

Duvar silerken fırça kullanmayın. Duvar silme moplarından faydalanın. Silme işlemine başlamadan önce mutlaka duvarların tozu alınmalı. Yumuşak süngerler de duvar silmek için tercih edilebilir. Duvar tozunu aldıktan sonra temizleyiciyle süngeri ıslatın ve duvarları silin. Silme işleminin ardından evin camlarını açın ve yaklaşık 3 saat evi havalandırın. Üç saatin sonunda kuru bir bezle duvarların üzerinden geçin.

Buhar İle Duvar Silme

Sileceğiniz duvarın bulunduğu yere kaynar su bırakmak, temizlik anlamında size kolaylık sağlar. Hangi odanın duvarını silmek istiyorsanız öncelikle kapıları ve pencereleri kapatın. Daha sonra oda içerisine bir kova kaynar su bırakın. Bu sudan çıkan buhar, duvardaki kirleri yumuşatır. Bu da duvarı kolay temizlenebilir hale getirir.

Buhar ile duvar silme uygulamasında duvarı yumuşattıktan sonra mop yardımı ile tüm duvarı silebilirsiniz. Bu uygulama size duvar silme işleminde hız kazandırır. Hazırlayacağınız silme suyu ile zaten yumuşamış kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.