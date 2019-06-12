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Duvar kağıdını temizlemenin püf noktası | Duvar kağıdı temizleme suyu nasıl hazırlanır?

Duvar kağıtları evleri süslerken harika görünüyor olabilirler, ya temizlik konusu..

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
Duvar kağıdını temizlemenin püf noktası | Duvar kağıdı temizleme suyu nasıl hazırlanır?

Duvar kağıtları, çık hassas yapıdadırlar. Duvarların silinmesiyle, duvar kağıdının silinmesi arasında çok fark vardır. Öncelikle duvar kağıdı kullanırken dikkat edilmelidir.

 - Duvar kağıdınızın çeşidini iyi bilmelisiniz. Yıkanabilir duvar kağıtlarından ise yıkayabilirsiniz. İnce yapılıysa kesinlikle üzerine suyu fazla tutmayın.

 - Üzerine bir şey asmak istediğinizde hamur yapıştırıcılardan kullanın.

 - Ara sıra duvar kağıdını süpürgenin fırçalı kısmıyla süpürün. 

duvar kağıdını temizleme suyu nasıl hazırlanır

Duvar kağıdından çıkmayan inatçı lekeler için hazırlanacak ''temizleme suyu''

Duvar kağıdınızı öncelikle elektrik süpürgesiyle süpürün. Daha önce hiç süpürmediyseniz mutlaka süpürüp birde kuru bezle tozunu alın.

Çok lekeli bir duvar kağıdını temizlemek için;

Derince bir kovanın içine; 

  • 1,5 su bardağı sirke
  • 1 su bardağı boraks
  • 1 çay bardağı sıvı -amonyaklı- yağ çözücü 
  • 5 yemek kaşığı karbonat 
  • yeteri kadar ılık su (4-5 litre kadar) koyun.

Bu karışımı hazırlayıp, süpürmüş olduğunuz duvarlarınıza, temiz bir süngerle uygulayın. Önceden kullanılmış bir süngeri duvarınıza kesinlikle sürmeyin. Narin hareketlerle silin ve durulayın.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:21
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