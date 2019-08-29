0553 313 94 23

Duterte'den zehir zemberek açıklama: Anne karnındaki 6 aylık bebeği kesip...

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, İzlanda'ya ateş püskürdü. Duterte, "Anne karnındaki 6 aylık bebeği kesip, ne yapmam gerektiğini söylüyorlar" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:21
Duterte'den zehir zemberek açıklama: Anne karnındaki 6 aylık bebeği kesip...

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, İzlanda'nın girişimiyle ülkesindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında insan hakları ihlalleri yaşandığına ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) soruşturma açmasına, 'kürtaj' politikası üzerinden sert tepki gösterdi.

Salı günü halka hitap eden Duterte, kürtaja karşı olduğunu söyledi. Duterte, ''Kürtaj sona erdi. Buna izin vermem.'' dedi.

"Anne karnındaki 6 aylık bebeği kesiyorlar"

Gebeliğin (son kararla) 22. haftasına kadar kürtaja izin veren İzlanda'yı topa tutan Duterte, ''Anne karnındaki 6 aylık bebeğin kesilmesine izin veriyorlar. İzlanda buzdan başka bir şey yemiyor. Beyazların gerçekten utancı yok ve yine de bana ne yapmam gerektiğini öğretmeye çalışıyorlar. Sonsuza dek buzun içinde olduğunuz için üzgünüm. Umarım donarsınız.'' dedi.

İzlanda - Filipinler gerilimi

Duterte 2016'da başkan olduktan sonra, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarının üzerine gideceği taahhüdünde bulunmuştu.

Resmi rakamlara göre; uyuşturucu savaşında ölenlerin sayısı 6 bin 600'ü aştı. Ancak buna rağmen devlet başkanı kontrolün hala ele alınamadığını itiraf etti.

Ancak insan hakları savunucuları, bu savaşta 27 bin kişinin öldürüldüğünü savunuyor ve Filipin polisini yargısız infazlar yapmakla suçluyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında BM, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Filipinler hükümeti ise karara sert tepki göstererek İzlanda ile ilişkileri tamamen bitirebileceğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:21
  1. Rodrigo Duterte
  2. Duterte
  3. BM
  4. İzlanda
  5. Filipinler
  6. Birleşmiş Milletler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi kuruldu
    1. Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi..
    2. Baransu’nun yargılamasına devam edildi
    3. Milletvekili Tutdere, 30 Ağustos Zafer..
    4. ’İnegöl Alası’na polis ve zabıta..
    5. Turgut Uçar Trabzon Cup başladı
    6. Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine..
    7. Karaman’da hamile kadın ile kocasına..
    8. Emine Bulut’un katil zanlısını..
    9. Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz..
    10. Ordu’da annesini öldüren zanlı..
    11. Tekerlekli sandalyeye binerek..
    12. Köyler Gemlik Belediyesi ile..
    13. Fenerbahçe'de Allahyar 1. Lig yolcusu
    14. Bulgaristan'daki siber saldırı
    15. Boynuna tutunan kene hastanede..
    16. Nilüfer ilk yabancı transferini yaptı
    17. İmran Han'dan açıklama: Hindistan..
    18. "Ekonomideki toparlanma üçüncü..
    19. Ankara Valisi Şahin’den 30 Ağustos..
    20. Nilüfer’de kaçak yapıya geçit yok
    21. GÜNCELLEME 2 - Trafik tartışmasında..
    22. Duterte'den zehir zemberek açıklama:..
    23. Akhisar’ın kurtuluş coşkusunda Haluk..
    24. Başkan Turanlı,30 Ağustos Zafer..
    25. Yemen Hükümeti, Aden’de hava..
    26. Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
    27. Deniz süpürüldü, sahil temizlendi
    28. Yusuf Ziya Yılmaz’ı duygulandıran..
    29. Mahkumlar çevre temizliğine katkıda..
    30. Moro'nun resmi logosu kabul edildi
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı