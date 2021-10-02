Duterte emeklilik kararı aldı

Üslubu, açıklamaları ve aldığı kararlarla sık sık dünya gündemine gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Haber7'deki habere göre, 2022 yılındaki seçimlere kadar görevinde kalacağını ancak aday olmayacağını söyleyen Duterte, emeklilik kararı aldığını aktardı.

Yoksul bir köyden çıkıp ringlere damga vururken yüz milyonlarca dolar kazanan ve "Pacman", "Halkın Şampiyonu", "Ulusal Yumruk" gibi lakaplara layık görülen boks efsanesi Manny Pacquiao (42), geçtiğimiz günlerde spor kariyerini sonlandırdığını ve Filipinler Devlet Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştu.