Dut yaprağının faydaları nelerdir? Şifa kaynağı dut yaprağı!
Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli bir yapraktır.19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
Sütten daha fazla kalsiyum içeren ve bol miktarda demir barındıran dut yaprakları kaynatılarak tüketildiğinde bir çok hastalığın şifasıdır.
- Kalp sağlığını korumaktadır.
- Sabah ve akşamları yemeklerde önce dut yaprağı suyunu içmek öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.
- Bronşit
- Karaciğer
- Karaciğer kanserine karşı kalkan görevi görmektedir.
- Cildi parlatır.
- Vücut direncini arttırır.
- Grip için şifadır.
- Metabolizma hızlandırıcı özelliği bulunmaktadır.
- Zayıflamayı desteklemesi dut yaprağının faydaları arasındadır.
- Dut yaprağı etkili antioksidanlar arasındadır.
- Göz sağlığı için faydalıdır.
- Doğal ağrı kesicidir
- Kolesterolü düşürür
- Kemikleri güçlendirir
- İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.
- Kabızlık problemini giderir
- Dut yaprağı çayı egzamada tedavi edici olarak kullanılmaktadır.
- Dut yaprağı şeker hastalığı için oldukça şifalıdır.
- Gargara yaparak diş ağrılarından kurtulabilirsiniz.
- Romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.
- Tansiyon düşürür
- şeker hastalığı için düşürücü bir etkiye sahiptir.
Sağlıklı Günler.
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