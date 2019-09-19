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Dut yaprağının faydaları nelerdir? Şifa kaynağı dut yaprağı!

Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli bir yapraktır.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
Dut yaprağının faydaları nelerdir? Şifa kaynağı dut yaprağı!

Sütten daha fazla kalsiyum içeren ve bol miktarda demir barındıran dut yaprakları kaynatılarak tüketildiğinde bir çok hastalığın şifasıdır.

  • Kalp sağlığını korumaktadır.
  • Sabah ve akşamları yemeklerde önce dut yaprağı suyunu içmek öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.
  • Bronşit
  • Karaciğer
  • Karaciğer kanserine karşı kalkan görevi görmektedir.
  • Cildi parlatır.
  • Vücut direncini arttırır.
  • Grip için şifadır.
  • Metabolizma hızlandırıcı özelliği bulunmaktadır.
  • Zayıflamayı desteklemesi dut yaprağının faydaları arasındadır.
  • Dut yaprağı etkili antioksidanlar arasındadır.
  • Göz sağlığı için faydalıdır.
  • Doğal ağrı kesicidir
  • Kolesterolü düşürür
  • Kemikleri güçlendirir
  • İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.
  • Kabızlık problemini giderir
  • Dut yaprağı çayı egzamada tedavi edici olarak kullanılmaktadır.
  • Dut yaprağı şeker hastalığı için oldukça şifalıdır.
  • Gargara yaparak diş ağrılarından kurtulabilirsiniz.
  • Romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.
  • Tansiyon düşürür
  • şeker hastalığı için düşürücü bir etkiye sahiptir.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
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