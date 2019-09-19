Dut yaprağının faydaları nelerdir? Şifa kaynağı dut yaprağı! Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli bir yapraktır.

Sütten daha fazla kalsiyum içeren ve bol miktarda demir barındıran dut yaprakları kaynatılarak tüketildiğinde bir çok hastalığın şifasıdır. Kalp sağlığını korumaktadır.

Sabah ve akşamları yemeklerde önce dut yaprağı suyunu içmek öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.

Bronşit

Karaciğer

Karaciğer kanserine karşı kalkan görevi görmektedir.

Cildi parlatır.

Vücut direncini arttırır.

Grip için şifadır.

Metabolizma hızlandırıcı özelliği bulunmaktadır.

Zayıflamayı desteklemesi dut yaprağının faydaları arasındadır.

arasındadır. Dut yaprağı etkili antioksidanlar arasındadır.

Göz sağlığı için faydalıdır.

Doğal ağrı kesicidir

Kolesterolü düşürür

Kemikleri güçlendirir

İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Kabızlık problemini giderir

Dut yaprağı çayı egzamada tedavi edici olarak kullanılmaktadır.

Dut yaprağı şeker hastalığı için oldukça şifalıdır.

için oldukça şifalıdır. Gargara yaparak diş ağrılarından kurtulabilirsiniz.

Romatizma ağrılarına iyi gelmektedir.

Tansiyon düşürür

şeker hastalığı için düşürücü bir etkiye sahiptir. Sağlıklı Günler.

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