Dut pekmezi nasıl yapılır? Dut pekmezinin faydaları nelerdir?

Sağlık açısından çok faydalı olan dut pekmezi, kan yapıcı özelliği, soğuğa karşı koruması ve zekâ gelişimini olumlu etkilemesi gibi birçok özelliği ile tercih ediliyor. Yazın elde edilen dutlardan yapılan dut pekmezi nasıl yapılır? İşte dut pekmezi hakkında ayrıntılar...

Dut pekmezi fiyatı nedir?

Kazanlarda saatlerce kaynatılarak yapılan pekmez için yoğun mesai harcanıyor. Dut pekmezinin kilosu 100 TL'den satılıyor.

Dut pekmezi nasıl yapılır?

Dutların hepsini bir süzgeçte iyice yıkadıktan sonra derin bir tencereye alarak 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin ve yaklaşık 40 dakika kaynatılarak dutların suyunu bırakması sağlanır.

Dutlar suyunu ve rengini bıraktıktan sonra süzülür ve kalan dutlar iyice sıkılır.

Elde edilen su tekrar tencere içerisine alınarak koyu bir kıvam alana dek kaynatılır.

Kıvam alan pekmeze limon suyu ilave edilip 5 dakika daha kaynatılıp ocaktan alınır

Son olarak oda sıcaklığına gelen pekmezi kavanozlara doldurup muhafaza edin.

Dut pekmezi faydaları neler?

1. Kansızlık çeken hastalarda çok büyük yararlar sağlar.

2. Mide hastalıklarına, özellikle de ülser şikayetine karşı faydalıdır.

3. Astım ve bronşit hastalıklarına karşı yararlıdır.

4. Soğuğa karşı vücudun direncini artırıcı özelliğe sahiptir.

5. Sporcular için bir enerji deposudur.

6. Bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcıdır.

7. Çocukların zeka gelişimine yardım eder.

8. Gargara şeklinde ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkilidir.

9. Çocuklarda sık sık rastlanan pamukçuk için de yaygın olarak kullanılmaktadır.