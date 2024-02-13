Dut nasıl kurutulur: 2 doğal yöntem! Artık böyle bir şeyler yapın, kolaylaştıracak! 40 günde değil! Bolluğu yetiyor

Dut, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biridir. Haziran aylarında ağaçlarda sık sık görülen dutlar, hem taze bir şekilde, hem de kurutularak tüketilebilir. Kurutulacak dutlar taze bir şekilde toplanmalıdır. Ayrıca hava durumuna da dikkat etmek gerekir. Eğer güneşte kurutma yöntemi tercih edilecekse, sıcak havalar tercih edilmeli, 7 gün boyunca yağış olmamalıdır. Kurutulacak dutun yıkanmamış olması gerekir. Ancak toz ve kirli bir bölgede yaşıyorsanız, suyla durulayıp kurumaya bırakabilirsiniz. Kurutma işlemine geçmeden önce dutları kontrol etmeniz ve çürük olanları ayırmanız gerekir.

Dut Güneşte Nasıl Kurutulur?

Öncelikle balkon veya terasa temiz bir örtü serilir.

Dutlar, aralıklı olacak şekilde örtünün üzerine serilir.

Üzerine toz gelmemesi için, ince bir tülbent ile dutların üstünü örtebilirsiniz.

Seçtiğiniz alan güneşi dağınık olarak almalı, rüzgar ve yağışa karşı korunaklı olmalıdır. Doğrudan güneş ışığı alması, vitamin kaybına neden olabilir.

Dutlar bu şekilde 3-7 gün arasında kuruyacaktır. Günde bir kez dutları karıştırarak diğer taraflarına çevirebilirsiniz.

Dilerseniz kurutma işlemini evin bir odasında da gerçekleştirebilirsiniz. Ancak odanın sık sık havalandırıldığından emin olmanız gerekir.

Yalnızca dutları değil, dut yapraklarını da Mayıs - Ağustos ayları arasında kurutabilirsiniz.

Yaprakları bir örtü üzerine dizip güneşte bekleterek kurumalarını sağlayabilirsiniz.

Dut Fırında Nasıl Kurutulur?

Eğer hava ve ortam şartları uygun değilse, dutları fırında kurutma yöntemiyle de kurutabilirsiniz.

Dutları fırın tepsisine aralıklı olarak serin. 50-65 dereceli fırına tepsiyi yerleştirin.

Kurutma işlemi 4-5 saat sürmektedir. Ara sıra meyveleri karıştırarak her yerinin eşit olarak kurumasını sağlayabilirsiniz.

Fırında kurutma işlemi kontrollü bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde meyveler fazla kuruyabilir veya yanabilir.

Dut Kurusu Nasıl Saklanır?

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Yukarıdaki yöntemlerle hem sarı, hem beyaz, hem de karadutlar kurutulabilir. Kuruttuğunuz dutları cam bir kavanoza doldurun. Güneş ışığından uzak, dolap veya kiler gibi serin bir yerde 1 yıla kadar muhafaza edebilirsiniz. Kavanozun ağzı hava almayacak şekilde kapatılmalıdır. Dutların böceklendiğini görürseniz, kesinlikle tüketmeyin.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI!

İçeriğindeki demir, anemi gibi kan bozukluklarını önler. Kalsiyum ve magnezyum barındıran dut kurusu, kemik sağlığı için de oldukça önemlidir. Cilt sağlığını destekler ve cilt için gerekli olan A vitaminini içerir. Akciğer enfeksiyonlarından sorumlu olan influenza virüslerini ve bakterileri önler.