Dut kurusunun bilinmeyen 10 faydası! Tahtını kimseye bırakmıyor... Kuru dut, gramı altın kadar değerli!

Dut kurusu bol miktarda kalsiyum ve demir içermektedir. Dut kurusu içerdiği vitaminler sayesinde pek çok hastalığın önlenmesine veya tedavi sürecine iyi gelmektedir. Aşure gibi birkaç tatlı da kullanılsa da aslında dut kurusu bu özellikleri düşünüldüğünde beslenme alışkanları içinde yerini alması gereken en önemli besinlerden biridir.

Kuru dut faydaları nelerdir, dut kurusu çayı nasıl yapılır?

*Dut kurusu boğaz iltihaplarına karşı oldukça faydalıdır. Aynı zamanda diş ve diş eti hastalıklarına karşı da etkilidir.

*Enerji vererek, vücut direncini artırır. Sizlerde kendinizi yorgun, bitkin ve halsiz hissediyorsanız dut kurusu tüketebilirsiniz.

*İçinde bulunduğu demir sayesinde kansızlığı önler.

*Oldukça güçlü bir antioksidan özelliği taşır. Bu yüzden hastalıklara karşı koruyucudur.

*Bağırsaklarınız düzenli çalışmıyorsa aç karnına dut kurusu yemeniz bu sorunu aşmanızda size yardımcı olur.

*Vücutta meydana gelen egzama gibi yaralara ve sorunlara karşı oldukça etkilidir.

*Karaciğeri kuvvetlendiren en önemli besindir.

*Hafızayı güçlendirici etkisi bulunur. Bu yüzden hem gelişim çağındaki çocuklar hem de yaşlılar için oldukça önemli bir besindir.

*Dut kurusu bol miktarda kalsiyum içerir ve günlük kalsiyum ihtiyacının %10’unu karşılar.

*İçinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer vitaminler sayesinde anne sütünü artırmada yardımcı olur.

Dut kurusu çayı nasıl demlenir?

Demliğe bir su bardağı su ve 1,5 yemek kaşığı kuru dutu ekleyin.

Ateşi açıp 3 dakika kadar karışımı kaynatın.

Kaynayan çayı 5 dakika demleyin.

Demlenen çayı süzerek servis edebilirsiniz.

Daha tatlı bir çay istiyorsanız süzmeden de tüketebilirsiniz.

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