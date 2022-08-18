Düşüşe son verdi: Altına büyük destek!

Altın, yatırımcıların faiz artışlarına daha yavaş bir bir hızla devam edileceğini işaret eden Fed tutanaklarını değerlendirmesiyle düşüşüne son verdi.

Spot altın dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesiyle iki haftanın en düşüğüne yakın seyrederken kayıpların bir kısmı yayımlanan Fed tutanaklarının yayımlanmasıyla törpülendi.

Altının fiyatı 1.760 dolar civarında yatay seyretti.

Toplantı tutanakları Fed yetkililerinin ilerleyen dönemde faiz artış hızını düşürmeleri gerektiğini düşündüklerini ancak diğer yandan enflasyonu dizginlemek için para politikasının etkilerini yakından takip etmek istediklerini gösterdi. Öte yandan yetkililer gereğinden fazla sıkılaşmanın risklerinin de farkında oldukları kaydedildi.

Eylül ayında yapılacak Fed toplantı tarihine bağlı swap işlemlerinde 75 baz puanlık artışın ihtimalinin yarım puanlık artışa oranla daha düşük olduğuna işaret ediyor.

Fed tutanaklarının faiz artışlarının daha düşük olacağına işaret ettiğini kabul edersek, bu durum piyasanın yüksek enflasyonla uzunca bir süre daha yaşamaya alışması gerektiği anlamına gelir” diyen Evolution Mining Yönetim Kurulu Başkanı Jake Klein, bunun altın için iyi bir şey olduğunu ve fiyatların önümüzdeki sene 2 bin doların üstüne ralli yapabileceğini ekledi.