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Yerel Düşürdüğü telefonu almak isterken...
Yerel

Düşürdüğü telefonu almak isterken...

Yeniakit Publisher
2024-05-07 16:58:00 -
Düşürdüğü telefonu almak isterken...

Eskişehir'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sularında Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitlik tramvay durağında yere düşürdüğü telefonunu almak için eğilen bir adam kafasını demirlere çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle bayılan şahıs yere yığıldı. Bayılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, tüm çabalara rağmen ayıltılamayan adam hastaneye kaldırıldı.

O anlara şahit olan yolculardan Gülüz Cansız, olayın nasıl yaşandığını anlattı. Cansız, "Tramvaydan arkalı önlü indik. Ben daha inmeden çocuğun telefonu düştü. Telefona diye eğilirken kafasını bir anda kenara çarptı. Gerçekten çok üzüldüm. Hemen 112'yi aradım. Bir ambulans da buradan geçiyormuş, hemen çevirdik. Müdahale ettiler ama inşallah bir şey olmaz. Telefonda da şifre olduğu için çocuğun yakınlarına ulaşamadık. Sağlık görevlileri bize nabız olduğunu söylediler ancak çocuğun rengi falan sarıydı, çok kötüydü" dedi.

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