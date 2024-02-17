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Kadın - Aile Düşük göz kapağını eski haline getirmenin püf noktası: 5 dakika basit bir test! Öyle kolay ki!
Kadın - Aile

Düşük göz kapağını eski haline getirmenin püf noktası: 5 dakika basit bir test! Öyle kolay ki!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 20:53:00 - 2024-02-17 20:56:24
Düşük göz kapağını eski haline getirmenin püf noktası: 5 dakika basit bir test! Öyle kolay ki!

Yaşlandıkça vücudumuz yavaş yavaş farklılaşmaya başlar. Cildimiz kırışır, eklemlerimiz ağrır ve yeme düzenimizi daha sağlıklı ve küçük porsiyonlara bölmeye başlarız. Bu içeriğimizde sizlere cildinizin yaşlanması sonucu düşmeye başlayan göz kapağınızın esnekliğini nasıl geri kazanacağını anlatacağız.

Piyasadaki pahalı kremlerin yanı sıra, doğal yöntemler her zaman daha iyi sonuç verir. Bu yöntem için sadece mutfağınızdaki tek bir malzemeye ihtiyacınız var.

Malzemeler

  • 1 yumurta beyazı
  • Gazlı bez

Hazırlanışı

Göz kapaklarınızı temizleyin ve gazlı bezi yumurta akına bulayarak göz kapağınıza uygulayın. Yumurta kuruyana kadar bekleyin ve durulayın. Arka arkaya 2 gün uyguladığınızda göz kapağınız artık sarkmayacak ve eski haline geri dönecek. Yumurta akının içerdiği protein cildinizde yeni bağlar oluşmasını sağlayacak ve cildiniz adeta gençleşerek esnekliğini geri kazanacak. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz!

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