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Düşük göster çok kazan devri bitiyor

Gayrimenkulde yeni bir çığır açacak olan yeni uygulama ile kayıt dışı olan emlakçı esnafının da fiyat kırma, işi kılıfına uydurarak kazanç sağlama dönemi de sona erecek.

07 Aralık 2018 Cuma 10:51
Düşük göster çok kazan devri bitiyor

Mülklerin tapuda gerçek değerinden satışı konusunda ilk adım atıldı.

2019’da başlatılacak uygulama ile devletin vergi kaybı engellenirken, açıkgözlerin satarken gerçek fiyat, kayıt altına alırken düşük fiyatlandırma alışkanlığına son verilmiş olunacak.

3 yıl içinde tamamlanması beklenen süreçle ilgili teknik çalışmalarını sonuçlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilk uygulamayı büyük şehirlerde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gayrimenkulde yeni bir çığır açacak olan uygulama ile kayıt dışı olan emlakçı esnafının da fiyat kırma, işi kılıfına uydurarak kazanç sağlama dönemi de sona erecek. Aynı süre içerisinde uzun zamandır taslak olarak bekletilen ve emlak komisyoncularını ilgilendiren düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Uygulama nasıl olacak?

Ev, arsa veya işyeri satacak olanlar, değerleme şirketlerinden ekspertiz raporu alacak.

Tapuya raporla gidip gerçek değer üzerinden satış yapabilecek.

Değerlerdeki düşüş ve yükseliş anında haritaya yansıyacak.

Tapudaki satışta haritadaki değer dikkate alınacak.

Değere göre harç kesilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 10:51
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Gayrimenkul

YORUM YAZ

  • erol kılıçerol kılıç1 sa önce
    Harçlar ve vergiler azalırsa yürür. Yoksa sadece enflasyon yükselir, yolsuzluk artar, eksperler daha çok para kazanır.
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