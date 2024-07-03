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Gündem Düşük doğurganlığa çözüm aranıyor! Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu
Gündem

Düşük doğurganlığa çözüm aranıyor! Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 15:24:00 -
Düşük doğurganlığa çözüm aranıyor! Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğurganlık oranının artırılmasına yönelik yeni politikalar için Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kurulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşünün önüne geçmek için doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele aldıklarını belirterek, "Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin TÜİK verilerine de yansıyan doğurganlık oranının azalmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, konunun Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunun farkında olduklarını vurguladı.Bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, "Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda bu meseleyi de ele aldık. Aile ve Toplum Komisyonumuz kapsamlı bir rapor üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

İlgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelere devam ettiklerini, AK Parti’nin ilgili organlarının da doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla çalıştaylar düzenlediğine dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:

"Doğurganlık oranındaki düşüş ve nüfus riskleri konusunda dünyada da benzer kaygıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki örnekleri inceliyor, politikalarımızı çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalışıyoruz. Doğum izinlerinin artırılmasından, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine ve esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele alıyoruz. Ülke kalkınmasına ve kadın istihdamının arttırılmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

"Çok sayıda şikayet aldık"

Başka bir gazetecinin yeniden ele alınacağı ifade edilen engellilere yönelik ÖTV'siz araç düzenlemesine yönelik sorusu üzerine Göktaş, engellilerin bu konuda kazanılmış haklarının suistimal edilmesinin tüm kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı.
Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu aktardı.
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"Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suistimaline seyirci kalamayız"

Bakan Göktaş ayrıca, "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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