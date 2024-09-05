‘Düşman çatlatan kare’ demiştik… Çatlayan Yunan oldu!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi.

Dünyada büyük yankı uyandırdı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı. Mısır ve Türkiye arasında yeni bir sayfanın açıldığını yazan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğine dikkat çekti.

Yunan medyası ise iki liderin temasından duyduğu endişeyi yansıttı. Yunan basını görüşmeyi ilk gündem maddesi olarak ele alırken dikkat çeken yorumlara yer verildi.

"Atina için endişe verici"

Kathimerini gazetesi, "Erdoğan-Sisi yakınlaşması ve Atina" başlığıyla duyurduğu haberde, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ortak bildirimizle iş birliğimizi; sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi, iş birliğimizin en güçlü boyutunu oluşturuyor. Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerinin altını çizen Kathimerini, durumun endişe verici olduğuna da değindi.

"Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmaların Atina için endişe verici gelişmeler" olduğunu vurgulayan gazete, "Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor." sözlerini kullandı.

"Bölge için önemli bir işbirliği"

Euronews Greece, görüşme sonrası yapılan açıklamaları geniş şekliyle yayınladı.

"Sisi'nin tarihi ziyareti" başlığını kullanan yayın organı, sayısız anlaşmaya imza atıldığının altını çizdi.

"Atinanın adı geçmedi"

Protothema gazetesi, "İki lider 17 ikili anlaşma imzaladı" ifadelerini kullandığı haberde görüşmenin Yunanistan'da yarattığı rahatsızlığın da altını çizdi.

Görüşmeden çıkan anlaşmaların, bölgede Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğine yer veren gazete, önemli sonuçlar doğuracak görüşmede Yunanistan'ın adının anılmamasına ilişkin eleştirel sözler kullandı.

"İlişkilerde yeni bir anlaşma"

Al Jazeera, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ülkesi gibi bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağların yeniden inşası için Ankara'ya gittiğini yazdı.

Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor.” açıklamasına dikkat çekti.

Al Jazeera, görüşmenin yıllardır çeşitli konularda görüş ayrılıkları bulunan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, iki liderin şubat ayında Kahire'de, dün de Ankara'da gerçekleştirilen zirve sonrası ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' açtığını belirtirken Türkiye ve Mısır arasında 17 iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.

AFP ayrıca Erdoğan ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

"Gazze için ortak tavır"

France24, Türkiye ve Mısır'ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında daha da ısındığını belirterek, "Her iki lider de Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.