Dusko Tosic'ten dikkat çeken 15 Temmuz paylaşımı
Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sırp stoper Dusko Tosic, 15 Temmuz 2016'da tankın önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Dusko Tosic'ten 15 Temmuz günü sürpriz paylaşım. 2016'daki hain darbe girişiminde tankın önünde fotoğraf çektiren Tosic, o kareyeri 5 yıl sonra yeniden paylaştı.
Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren futbolcu, 15 Temmuz döneminde Beşiktaş forması giyiyordu.
Bayrak emojisi
Türkiye'yi çok seven ve şu anda kulüpsüz olmasına rağmen hayatını İstanbul'da sürdüren Tosic, tankın önünde çektirdiği fotoğrafını Türk bayrağı emojisiyle paylaştı. Bu kare sosyal medyada çok konuşuldu.