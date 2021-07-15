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Spor Dusko Tosic'ten dikkat çeken 15 Temmuz paylaşımı
Spor

Dusko Tosic'ten dikkat çeken 15 Temmuz paylaşımı

Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sırp stoper Dusko Tosic, 15 Temmuz 2016'da tankın önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 14:58:00 -
Dusko Tosic'ten dikkat çeken 15 Temmuz paylaşımı

Dusko Tosic'ten 15 Temmuz günü sürpriz paylaşım. 2016'daki hain darbe girişiminde tankın önünde fotoğraf çektiren Tosic, o kareyeri 5 yıl sonra yeniden paylaştı.

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren futbolcu, 15 Temmuz döneminde Beşiktaş forması giyiyordu.

Bayrak emojisi

Türkiye'yi çok seven ve şu anda kulüpsüz olmasına rağmen hayatını İstanbul'da sürdüren Tosic, tankın önünde çektirdiği fotoğrafını Türk bayrağı emojisiyle paylaştı. Bu kare sosyal medyada çok konuşuldu.

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