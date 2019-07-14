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Düşene herkes tekme atar bir tekme de siz atmayın!..

Zikir halkasına katılan sarhoşu tekme tokat dışarı atmak isterler, Mevlana uyarır, "Şarabı o içmiş, sarhoşluğu siz yapıyorsunuz!.."

14 Temmuz 2019 Pazar 12:39
Düşene herkes tekme atar bir tekme de siz atmayın!..

Hz. Mevlânâzikir halkasına katılmış, çevresiyle birlikte zikrediyordu. Tam bu sırada bir sarhoş da dışarıdan halkaya katılıp zikretmeye başladı. Ancak sarhoş dengesini tutamıyor, yanındakilere çarpıyor, rahatsızlık veriyordu.

Tutup kapıya atmak istediler. Ama sarhoş çıkmak istemeyip direnince zorlamalar başladı.

İş tekme tokada kadar varınca Mevlânâ sordu:

-Ne yapıyorsunuz öyle?..

-Sarhoştur, dediler çıkmak istemiyor, biz de çıkarmaya çalışıyoruz.

Verdiği cevaba bakın lütfen:

-Şarabı o içmiş, sarhoşluğu siz yapıyorsunuz!..

Ne muhteşem bir söz. Ne müthiş bir cevap. Hem de kitaplık çapta...

-Şarabı o içmiş, sarhoşluğu siz yapıyorsunuz!..

Anlaşılan sarhoş da olsa saf dışı edilmesini istemiyor, hor hakir görülerek dışarı atılmasına razı olmuyordu. Sözlerine şunu da ilave ediyordu:

-Düşene herkes tekme atar, bir tekme de siz atmayın!..

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:39
  1. Hz. Mevlânâ
  2. zikir halkası

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