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Dünya Düşen yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan açıklama
Dünya

Düşen yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:58:00 -
Düşen yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi.

Tüm yolcular hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

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