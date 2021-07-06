Düşen yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan açıklama
Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirildi.
Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi.
Tüm yolcular hayatını kaybetti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.