8 yaşındaki Tarık’tan acı haber geldi okul karantinaya alındı
Kol Ağrısıyla Başlayan Amansız Mücadele Akyazı’da bir ilkokulda eğitim gören küçük Tarık Ediz, okuldayken aniden kol ağrısı şikayetiyle rahatsızlandı. Durumun ailesine bildirilmesi üzerine hızla hastaneye götürülen küçük çocuk, yapılan ilk incelemelerin ardından "menenjit" şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak durumu kısa sürede ağırlaşan Tarık Ediz, sevk edildiği yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
Okul ve Servis Arkadaşları İçin "Kırmızı Alarm" Vefat haberinin ardından Sakarya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü vakit kaybetmeden harekete geçti. Bulaşıcı hastalık riskine karşı, Tarık Ediz ile aynı sınıfta okuyan ve aynı okul servisini kullanan tüm öğrenciler mercek altına alındı. Velilerle tek tek iletişime geçilerek, çocukların acil serviste tetkiklerinin yapılması ve önleyici tedavilerinin başlatılması sağlandı.
Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Küçük çocuğun ani vefatı, ailesini ve okul arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.