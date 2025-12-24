  • İSTANBUL
Dünya

İşgal devam ediyor! Eşkıya kasabaları bastı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Yaka’da düzenlediği baskınlar sırasında Filistinlilerle çatıştığı bildirildi. Birden fazla kent ve kasabada gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Yaka'daki kasabalara düzenlediği baskınlar sırasında Filistinliler ile çatıştığı bildirildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, İsrail ordusunun Batı Yaka'nın kuzeyindeki Tulkerim şehrinin doğusunda bulunan Kefr el-Lebed kasabasına baskın düzenlemesi üzerine Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle ateş ettiği ve ses bombası attığı belirtilen haberde, Tubas şehrinde de Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Ayya kasabasına çok sayıda askeri araçla baskın düzenlediği ve kasaba merkezinde ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askeri buldozerlerinin, El Halil'in güneyindeki Yatta kasabasına giden ve sakinlerin ordunun kapattığı ana yolları aşmak için oluşturduğu asfaltlanmamış birçok tali yolu kapattığını söyledi.

İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame Mehamira, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinli Ferid el-Hamamide'nin evine baskın düzenleyerek burada bulunan kişilere ve yabancı dayanışma aktivistlerine saldırdığına işaret etti.

Mehamira, bölgeye baskın düzenleyen İsrail ordusunun vatandaş Halid Ahmed el-Hamamide'yi gözaltına aldığını kaydetti.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt, Nablus'un güneyindeki Odla ve Beytüllahim
kentine bağlı Takua kasabalarına baskın düzenlediği aktarıldı.

Baskınlarda yaralanan veya ölenlerin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

