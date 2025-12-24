  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Karayipler’de "Korsanlık" savaşı: Maduro’dan BMGK sonrası ABD’ye sert meydan okuma!

Netanyahu alçağından 'Kemalist kalın, Osmanlı'ya özenmeyin' tehdidi!

Ankara'da dehşet: Falcon 50 tipi özel jet düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! İşte düşen uçağın özellikleri...

TBMM'de kabul edildi! Türkiye'yle Hong Kong arasında iki çarpıcı anlaşma

Ankara’nın Güvenlik Alarmı: İsrail "Bir Numaralı Tehdit" Kategorisine Alındı

24 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

24 Aralık 1676: Şebrâmellisî'nin vefatı (Şafii Fâkihi)

Neden gözaltına alınmıyor? Sadettin Saran dosyasında kritik senaryolar!

Satılık trollerin 'Hakan Fidan'ı Suriye'de konuşturmadılar' yalanı patladı! Bakın gerçek ne imiş

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?
Yaşam Yavru kangalın dron merakı gülümsetti
Yaşam

Yavru kangalın dron merakı gülümsetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Elazığ’da Alaca köyünde ilk kez dron gören yavru kangalın verdiği tepkiler renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ’da merkeze bağlı Alaca köyünde havada süzülen dronu fark eden yavru kangal, şaşkınlığını gizleyemedi. Dron hareketlerine göre onu takip eden köpek, dron hızlandığında peşinden koşturarak onu yakalamaya çalıştı. Köpeğin dronu yakalamak için verdiği mücadele renkli görüntüler oluştururken, o anlar hem dron kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu
Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu

Yaşam

Yavrusuna siper oldu! Anne koyunun yavrusunu köpekten böyle korudu

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! "Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani"
Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Gündem

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Vefalı köpek sahibinin mezarından ayrılmadı
Vefalı köpek sahibinin mezarından ayrılmadı

Yerel

Vefalı köpek sahibinin mezarından ayrılmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23