Yavru kangalın dron merakı gülümsetti

Elazığ’da merkeze bağlı Alaca köyünde havada süzülen dronu fark eden yavru kangal, şaşkınlığını gizleyemedi. Dron hareketlerine göre onu takip eden köpek, dron hızlandığında peşinden koşturarak onu yakalamaya çalıştı. Köpeğin dronu yakalamak için verdiği mücadele renkli görüntüler oluştururken, o anlar hem dron kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.