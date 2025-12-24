Yavru kangalın dron merakı gülümsetti
Elazığ’da Alaca köyünde ilk kez dron gören yavru kangalın verdiği tepkiler renkli görüntüler oluşturdu.
Elazığ’da merkeze bağlı Alaca köyünde havada süzülen dronu fark eden yavru kangal, şaşkınlığını gizleyemedi. Dron hareketlerine göre onu takip eden köpek, dron hızlandığında peşinden koşturarak onu yakalamaya çalıştı. Köpeğin dronu yakalamak için verdiği mücadele renkli görüntüler oluştururken, o anlar hem dron kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.
