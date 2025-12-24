  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

2025 TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu

Siyonistlerden Netanyahu’ya ABD Başkanı'nı ikna et çıkışı! Trump’a ilhak baskısı

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Askerlik borçlanmasında az bilinen detay

İran için çok ama çok büyük tehlike! Pezeşkiyan: Hayati bir sorun

Berna Laçin’e tokat gibi cevap! ‘Ülke porno kanalına döndü’ dedi kapağı yedi

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa ediyoruz! 153 milyar TL kaynak tahsis ettik
Dünya İsrail'den açık işgal ilanı: "Suriye’den ve Gazze’den asla çekilmeyeceğiz!"
Dünya

İsrail'den açık işgal ilanı: "Suriye’den ve Gazze’den asla çekilmeyeceğiz!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'den açık işgal ilanı: "Suriye’den ve Gazze’den asla çekilmeyeceğiz!"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Suriye topraklarından bir milimetre bile geri çekilmeyeceklerini duyurdu. Gazze'nin kuzeyinde boşaltılan bölgelere yeni Yahudi yerleşim merkezleri kurulacağını belirten Katz, kalıcı işgal sinyali verdi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ülkesinin bölgedeki genişlemeci politikalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yerel basına yansıyan haberlere göre Katz, İsrail ordusunun Suriye’den çekilmeyeceğini vurgulayarak, "Suriye'den bir milimetre bile geri çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze için de benzer bir tutum sergileyen Bakan, Gazze'nin kuzeyindeki boşaltılan alanlarda "Ana Yerleşim Bölgeleri" oluşturacaklarını ve bu bölgelere karakollar kuracaklarını söyledi.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN İŞGAL PLANI

Hamas ile varılan ateşkes anlaşması, ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesini öngörürken; Katz’ın açıklamaları uluslararası hukuku ve anlaşmaları hiçe sayan bir tablo ortaya koydu. 2005 yılında boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini savunan Katz, "Zamanı geldiğinde buraları doğru şekilde kuracağız" diyerek işgalin kalıcı olacağını itiraf etti.

GAZZE TOPRAKLARINI GASP PLANI

İsrail, 1967 işgalinden bu yana Filistin topraklarını gasp ederek inşa ettiği yerleşim birimleriyle bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Netanyahu kabinesindeki radikal isimlerin de desteklediği bu "gaspçı yerleşim" modeli, Gazze’nin kuzeyini tamamen Filistinlilerden arındırıp İsraillileri yerleştirmeyi hedefliyor. Katz’ın bu çıkışı, ateşkes sonrası normalleşme bekleyen kamuoyunda büyük bir provokasyon olarak nitelendirildi.

MİT İsrail'in kolunu kesti!
MİT İsrail'in kolunu kesti!

Gündem

MİT İsrail'in kolunu kesti!

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!
Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Dünya

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Siber cephede ağır yara: İsrail kurumları delindi
Siber cephede ağır yara: İsrail kurumları delindi

Dünya

Siber cephede ağır yara: İsrail kurumları delindi

Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı
Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı

Gündem

Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı

Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak karar!
Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak karar!

Gündem

Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak karar!

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları
Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Dünya

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

{relation id:1972253 slug:'mit-israilin-kolunu-kesti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23