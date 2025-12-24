İsrail'den açık işgal ilanı: "Suriye’den ve Gazze’den asla çekilmeyeceğiz!"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, ülkesinin bölgedeki genişlemeci politikalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yerel basına yansıyan haberlere göre Katz, İsrail ordusunun Suriye’den çekilmeyeceğini vurgulayarak, "Suriye'den bir milimetre bile geri çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze için de benzer bir tutum sergileyen Bakan, Gazze'nin kuzeyindeki boşaltılan alanlarda "Ana Yerleşim Bölgeleri" oluşturacaklarını ve bu bölgelere karakollar kuracaklarını söyledi.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN İŞGAL PLANI

Hamas ile varılan ateşkes anlaşması, ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesini öngörürken; Katz’ın açıklamaları uluslararası hukuku ve anlaşmaları hiçe sayan bir tablo ortaya koydu. 2005 yılında boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini savunan Katz, "Zamanı geldiğinde buraları doğru şekilde kuracağız" diyerek işgalin kalıcı olacağını itiraf etti.

GAZZE TOPRAKLARINI GASP PLANI

İsrail, 1967 işgalinden bu yana Filistin topraklarını gasp ederek inşa ettiği yerleşim birimleriyle bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Netanyahu kabinesindeki radikal isimlerin de desteklediği bu "gaspçı yerleşim" modeli, Gazze’nin kuzeyini tamamen Filistinlilerden arındırıp İsraillileri yerleştirmeyi hedefliyor. Katz’ın bu çıkışı, ateşkes sonrası normalleşme bekleyen kamuoyunda büyük bir provokasyon olarak nitelendirildi.

